«Pas un jour de plus»: la ministre Morreale optimiste sur la fin prochaine du Covid Safe Ticket

« Pas un jour de plus, pas un jour de moins ne seront comptés au calendrier pour lever cette mesure sanitaire », a-t-elle assuré.

Selon la ministre, le débat sur le CST est toutefois « intimement lié » au débat sur l’obligation vaccinale en cours au niveau du parlement fédéral. « Pour une certaine cohérence au niveau du pays, il me paraît important qu’il y ait une position interfédérale », a poursuivi Christie Morreale.

Vendredi passé, le comité de concertation a indiqué qu’il se pencherait dans les plus brefs délais sur la plus-value épidémiologique de ce passe sanitaire et sur sa place au sein du baromètre, en tenant compte des débats parlementaires et des différents avis demandés. « Ces recommandations pourraient être déjà disponibles dans une semaine », a-t-elle ajouté.