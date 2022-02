On me dit que je suis courageuse de faire ce spectacle mais pas du tout », assène Céline Chariot. « Quand on a cru crever, c’est rien de faire ça. Par ailleurs, Marche Salope, je l’ai totalement dissocié de moi, de ce qui m’est arrivé. Ce n’est pas du tout thérapeutique. Par contre, ça m’aide sans doute de manière générale car je me sens active sur ce sujet. »

Très loin du spectacle documentaire classique, elle invente une forme originale où le texte, porté par des voix off, et les actions qu’elle accomplit sur scène avancent en parallèle. Absolument pas comédienne, Céline Chariot est photographe et le regard a toujours été essentiel dans son travail. « Quand je fais de la photo, mon œil dessine les choses. J’adore le graphisme, les lignes. Ici, il n’y a ni vidéo ni photos mais un très gros travail sur le regard. »