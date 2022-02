«After blue» Paradis sale

« Dans un futur lointain, sur une planète sauvage appelée After Blue où les hommes n’ont pas survécu, Roxy, une adolescente solitaire que les filles du village appellent Toxic, délivre une criminelle ensevelie sous les sables. A peine libérée, cette dernière, qui lui avait promis d’exaucer trois de ses désirs enfouis, sème la mort. Tenues pour responsables, Roxy (Paula Luna) et sa mère Zora (Elina Löwensohn, l’actrice fétiche de Mandico, vue aussi dans Laissez bronzer les cadavres, Basquiat ou Un long dimanche de fiançailles ) sont bannies de leur communauté et condamnées à traquer la meurtrière. Elles arpentent alors les territoires surnaturels de leur paradis sale… »