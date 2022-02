Jeux d’hiver: les Belges s’en vont la tête basse en biathlon

La belle aventure dont rêvaient les biathlètes belges à ces JO 2022 s’est achevée comme elle avait commencé, ce mardi, lors de l’épreuve de relais 4 x 7,5 km, qu’ils disputaient pour la toute première fois : dans la confusion… Lors du troisième relais, ils ont été doublés et éliminés, terminant au bout du compte 20es… sur 21.

Le bilan final est pour le moins décevant pour ce sport qui avait délégué 5 représentants dans le Team Belgium. La meilleure place individuelle obtenue par nos compatriotes au cours de ces Jeux a été, côté hommes, la 67e dans le 10 km sprint de Thierry Langer et, côté femmes, la 45e dans le 15 km individuel de Lotte Lie. En revanche, Florent Claude, le fer de lance masculin, est complètement passé à côté avec une 75e place dans le 20 km individuel et une 84e place dans le 10 km sprint, tandis que les deux plus jeunes, Tom Lahaye-Goffart – qui a disputé avec le relais la dernière course de sa carrière – et César Beauvais ont toujours fini au-delà de la 90e place…