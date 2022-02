«Une vie démente» Magritte du meilleur film

Meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur scénario… Samedi soir, sept Magritte ont récompensé Une vie démente lors de la cérémonie des Magritte. Un triomphe qui permet à ce premier long-métrage jouissif de retrouver le chemin des salles. Découvert en ouverture du Festival du film francophone de Namur en octobre 2020, sorti en salle près d’un an plus tard, et dans la foulée en DVD, Une vie démente a traversé les tempêtes du covid et ses mesures sanitaires pour revenir sur les écrans. Alors ne le loupez pas. Ce film a tout pour vous réconcilier avec le cinéma belge car il en explose tous les préjugés.