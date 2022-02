Fausse alerte dans la disparition de Natacha de Crombrugghe: la police donne des précisions

Selon ces deux journaux, la police péruvienne, après être arrivée sur place, a confirmé que le signalement d’un « corps sans vie » retrouvé dans un ravin de la vallée du Colca était une « fausse alerte ». « Beaucoup de citoyens collaborent » indique Miguel Cayetano, chef de la région policière du sud dont les propos ont été repris par nos confrères de Sudinfo. « C’est ce qui s’est passé avec l’annonce d’un cadavre qui aurait été vu. On est allés sur place pour vérifier. Il arrive que des gens lancent des informations sans vérifier on ne peut pas les écarter. Si on veut avancer dans cette recherche, on doit envoyer une équipe en urgence pour vérifier mais il n’y avait rien » a-t-il précisé.

Quelques heures auparavant, les deux journaux péruviens avaient fait état de la découverte d’un corps sans vie sur un chemin d’une zone appelée Tapay, qui se trouve sur le versant opposé de la vallée où se concentraient jusqu’ici les recherches. Il n’en est donc rien et les recherches pour tenter de retrouver la trace de la touriste belge de 28 ans, disparue depuis le 23 janvier, se poursuivent.

Natacha de Crombrugghe avait laissé un sac à dos dans sa chambre d’hôtel avant de partir tôt, le matin du 24 janvier, pour le canyon de Colca.