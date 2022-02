Tour d’Algarve: un dernier test grandeur nature pour Evenepoel

Avant de rejoindre Alaphilippe pour former un duo de feu à Tirreno-Adriatico début mars, le Belge entend profiter d’un terrain de jeu qu’il connaît parfaitement (victoire en 2020) dans le sud du Portugal (16-20 février).

En février 2020, alors que l’on s’inquiétait déjà quant au destin à court terme des compétitions sportives, pandémie oblige, Remco Evenepoel semblait pressé par le temps, convaincu sans doute que le 20e anniversaire qu’il venait à peine de fêter comporterait peu de cerises sur le gâteau. Il venait de triompher pour sa reprise en Argentine au Tour de San Juan. Il avait faim, déjà, mais en Algarve, l’opposition était d’un autre rang. Elle lui proposait Schachmann, Miguel Angel Lopez chez les grimpeurs et ni plus ni moins que les meilleurs spécialistes du contre-la-montre à l’époque (avant l’avènement de Filippo Ganna, donc), le Suisse Küng et l’Australien Dennis.