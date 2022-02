«Marche salope»: le douloureux puzzle de l’amnésie traumatique

Dans une forme originale où se mêlent texte, performance, silence, regard, reconstitution du réel et onirisme, Céline Chariot évoque magistralement la question du viol et de l’amnésie traumatique.

Sur le plateau du Manège, Céline Chariot s’avance en silence et vient s’asseoir face à la salle éclairée. Une voix off s’élève. Elle dit : « Ce n’est pas ma voix mais c’est la voix que j’ai choisie. C’est important de pouvoir choisir. Ce n’est pas ma voix que vous entendez mais c’est moi qui parle. »

Les bases sont posées : une jeune femme seule, muette, mais qui s’exprime par le biais d’un texte qu’elle a écrit et qui est porté par les voix d’autres femmes qu’elle a choisies. Une femme seule qui n’est ni comédienne ni danseuse mais photographe. Une femme qui sait de quoi elle parle quand elle évoque le regard : « Vous pensez me regarder. Et si c’était moi qui vous regardais. Votre regard est actif. La vue est un toucher… »