Fusillade de Liège: les défendeurs chargent la police locale

Pour les familles endeuillées lors de la fusillade de Liège, l’État a failli à plusieurs reprises, lors de la libération de Nordine Amrani et en ne le surveillant pas comme il le fallait. Le SPF Justice et le SPF Intérieur s’en défendent. Pour eux, si une faute a été commise, il faut se tourner vers la police locale.

Cela fait plus de dix ans que, le 13 décembre 2011 peu après 12h30, Nordine Amrani, en liberté conditionnelle, s’arrêtait sur le haut de la place Saint-Lambert à Liège, sortait fusil d’assaut et grenades de son sac de sport, et tuait cinq personnes – un bébé, deux adolescents, un jeune homme et une septuagénaire. Il avait, peu avant, exécuté une dame travaillant dans son immeuble. Ce mardi, le tribunal de première instance se penchait, au civil, sur ce dossier délicat.

Le trentenaire avait déjà un casier judiciaire chargé, trahissant sa poly-délinquance : coups et blessures, vol, rébellion, viol… La perte d’une pièce, dans un dossier répressif à sa charge, avait en outre entraîné son acquittement par la cour d’appel de Liège, en 2009, pour des faits de détention d’un arsenal d’armes. Il avait toutefois écopé, dans ce même dossier, de 42 mois de prison avec sursis partiel pour trafic de stupéfiants.