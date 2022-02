Adeyemi, sur les pas de Haaland

Grâce à l’assouplissement des mesures sanitaires en Autriche, la Red Bull Arena de Salzbourg pourra rugir de ses 30.000 personnes pour accueillir le grand Bayern Munich. L’excitation est d’autant plus à son paroxysme que les Munichois affichent quelques signes inattendus de faiblesse en 2022. Un homme a certainement suivi avec intérêt les derniers développements du côté de la Bavière : Karim Adeyemi (20 ans) est né à Munich et a passé deux années (entre 2009 et 2011) au centre de formation du géant bavarois avant d’y prendre la porte et de rebondir chez le voisin d’Unterhaching. C’est là que Salzbourg l’a déniché durant l’été 2018 pour la « modique » somme de 3 millions (avec bonus pouvant monter jusqu’à 5 millions). Né d’un père nigérian et d’une mère roumaine, il s’est épanoui sous la bannière du Taureau Ailé.