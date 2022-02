John Cockerill et Besix construiront l’usine d’hydrogène vert de Hyoffwind à Zeebrugge

Le consortium de Colruyt et Fluxys a signé un accord avec John Cockerill et Besix pour la conception et la réalisation d’une installation de production d’hydrogène à partir d’électricité renouvelable.

Le projet d’hydrogène vert Hyoffwind a franchi une étape supplémentaire avec la conclusion d’un accord avec le groupe d’ingénierie John Cockerill et le groupe de construction Besix pour la conception et la réalisation d’une usine de production à Zeebrugge. Le consortium Hyoffwind est composé de Fluxys, le gestionnaire du réseau belge de transport de gaz naturel, et de Virya Energy. Ce dernier est le holding énergétique créé par Korys – le fonds d’investissement de la famille Colruyt – et Colruyt Group, qui regroupe notamment des participations dans Parkwind (qui gère quatre parcs éoliens en mer du Nord) et Eoly (éolien onshore).