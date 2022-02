EuroMillions: un gagnant n'est pas venu chercher son gain, combien de temps lui reste-t-il pour se manifester ?

Dans le cadre de cette action, cent gagnants de 1.000.000 d’euros ont été tirés au sort – en plus du Jackpot – dans l’ensemble des pays participant à EuroMillions. Parmi eux, huit Belges ont décroché le gros lot. Sept gagnants sont déjà venus retirer leur gain au siège de la Loterie nationale à Bruxelles, mais le dernier chanceux ne s’est pas encore présenté.

La Loterie nationale appelle donc tous les joueurs qui ont participé au tirage EuroMillions du 21 janvier 2022 à bien revérifier leur ticket de jeu. En effet, c’est le code My Bonus qui figure sur ce ticket de jeu qui détermine les gagnants de ce tirage supplémentaire de 100 millionnaires. « Il ne s’agit donc pas de contrôler les cinq numéros gagnants et les deux étoiles qui désignent le gagnant du Jackpot, mais bien le code supplémentaire du ticket de jeu qui a été attribué automatiquement à chaque joueur lors de sa participation », précise la Loterie nationale.

Le gagnant à vingt semaines pour se manifester

Selon le porte-parole Jérémie Demeyer interrogé par Sudinfo , si la personne ne vient pas récupérer son gain après vingt semaines, celui-ci retournera aux joueurs avec des cagnottes spéciales. Selon lui, « cela viendra agrandir le pot commun ».

Le code My Bonus se compose de 4 lettres et de 5 chiffres et commence toujours par la lettre B (par exemple : BGRT01524). Il est possible de vérifier le code en ligne ou en le faisant scanner dans n’importe quel point de vente.

« Ce petit effort peut vous rapporter gros puisque ce code My Bonus peut valoir 1.000.000 d’euros », insiste la Loterie nationale.

Sur les sept gagnants millionnaires connus, quatre sont des femmes et trois des hommes, tous âgés de plus de 40 ans. Deux d’entre eux proviennent de Wallonie (Hainaut) et les autres de Flandre.