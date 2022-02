L’Union doit apprendre à gérer les absences

Depuis le début de la saison, l’Union tourne avec un nombre réduit de joueurs. Ils ne sont en effet pas moins de neuf à avoir disputé au moins 75 % de l’ensemble des minutes de jeu qui se répartissent entre les 27 premières rencontres de championnat. Aucun autre club de D1A n’a autant fait confiance aux mêmes joueurs. Cette approche a porté ses fruits jusqu’à présent, permettant de créer de solides automatismes et amenant des résultats probants. Ce n’est pas le duo Vanzeir-Undav qui dira le contraire, ou encore la défense qui est la plus imperméable de la série. Mais le revers de la médaille, c’est que les joueurs titulaires ont beaucoup plus de chances d’accumuler les cartons jaunes vu qu’ils jouent la toute grande majorité des matches. D’ailleurs, ce week-end face à Charleroi, ils seront trois à être suspendus pour abus de bristols : Van Der Heyden, Kandouss et Nielsen. Pour ce dernier, il s’agira d’un petit événement car, pour la première fois de la saison, il ne sera pas au coup d’envoi d’une rencontre.