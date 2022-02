Risque de tempête et d’inondations: l’IRM lance une double alerte jaune

Le numéro d’appel 1722 pour des interventions de pompiers non urgentes a été activé mardi par le SPF Intérieur, à la suite d’un avertissement mauvais temps émis par l’Institut royal météorologique (IRM).

L’Institut royal météorologique (IRM) a émis mardi une alerte jaune pour le vent sur l’ensemble du territoire, de mercredi 17h à jeudi 11h. Une alerte jaune aux pluies a également été notifiée par l’IRM pour les provinces de Namur, Luxembourg et Liège de mardi après-midi jusqu’à jeudi compris.

Le 1722 a pour but d’éviter que les numéros d’urgence soient submergés par des appels pour des interventions qui peuvent toutefois attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c’est le 112 qu’il faut joindre.

Le SPF recommande également le recours au guichet électronique 1722.be, considéré comme « le moyen le plus direct de demander l’aide des pompiers dans des situations où aucune vie n’est en danger ». « Une demande introduite via l’e-guichet est traitée de la même manière par les pompiers qu’une demande effectuée par un appel au 1722 », précisent les services du SPF Intérieur. « Vous ne serez donc pas aidé plus rapidement en appelant le 1722. »