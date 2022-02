Entre retrait militaire et vote très politique, le Kremlin poursuit différemment sa partie d’échecs avec l’Ouest

Moscou a réussi son effet de surprise. Mais il n’a pas levé tous les doutes. Bien accueillie à l’ouest, l’annonce d’un début de retrait militaire le long de la frontière ukrainienne n’est pas venue du Kremlin. Mais d’un simple porte-parole du ministère de la Défense. « Les unités des districts militaires du sud et de l’ouest, ayant accompli leurs tâches, ont déjà commencé à prendre place sur des transports ferroviaires et routiers et aujourd’hui, elles commenceront à rentrer vers leurs garnisons », a déclaré Igor Konashenkov mardi 15 février au matin. Sans plus de précisions.