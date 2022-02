Quatre tranches de rêve pour Beach House

On l’a souvent présenté comme « un pionnier de la dream pop », le duo de Baltimore. Soit Alex Scally à la guitare ainsi qu’aux claviers, et Victoria Legrand aux claviers et au micro. Cette dernière, franco-américaine, est aussi la nièce de Michel Legrand. Début 2019, au décès du compositeur, elle écrivait sur Instagram : « Repose en paix Michel Legrand. Je n’ai jamais pu te connaître, mais j’ai l’impression d’avoir pu le faire à travers ta musique. » Pour l’heure, c’est elle qui assure la présentation de Once twice melody , un album sur lequel tous deux ont essentiellement travaillé seuls. « Je parle français, mais mon français est un peu rouillé » , s’amuse Victoria au bout du fil. Optons donc pour la langue de Frank Zappa et Edgar Allan Poe…