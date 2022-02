Pan American sur la piste d’envol

Avec son nouvel album, Mark Nelson alias Pan American conjugue romantisme et grands espaces. Ou quand l’instrumental aide à s’évader…

Mark Nelson, vous connaissez ? Voilà quelques années maintenant qu’il travaille sous le pseudo de Pan American. Rien à voir avec la compagnie aérienne même si le guitariste, auteur et producteur originaire d’Evanston dans l’Illinois, nous a déjà sorti quelques compos particulièrement planantes. Avec le temps, au fil de ses albums et EP – onze à ce jour –, il s’est imposé dans un genre qu’on pourrait qualifier de « minimalisme romantique ». De son jeu, Brian Eno himself a dit un jour qu’il ressemblait à du Duane Eddy jouant du Erik Satie.