Bruxelles: une bande de circulation va être transformée en piste cyclable rue Belliard

Après la rue de la Loi il y a quelques mois, c’est au tour de la rue Belliard de perdre une bande de circulation. La bande gauche de l’avenue va être supprimée et remplacée par un trottoir et une piste cyclable, annoncent nos confrères de BX1.

Le but, selon Bruxelles mobilité est de donner plus d’espaces aux cyclistes et piétons pour circuler afin de « donner à chaque mode son espace de déplacement et résoudre les conflits potentiels, particulièrement sur la petite partie entre la rue de Trier et la rue Van Maerlant ».