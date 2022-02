Concerto di Margherita, «Il gioco della cieca»

Dans la foulée de Caccini, la pratique se répand dans l’Italie de la Renaissance de chanter les canzoni et autres villanelle en s’accompagnant soi-même en solo, créant ainsi un merveilleux mimétisme entre le chant et son accompagnement. À Ferrare où officie le fameux « Concerto delle dame », la même pratique est à plusieurs chanteuses-musiciennes, avec une chaleur et une effervescence contagieuses. Particulièrement quand les Gastoldi, Gabrieli, d’India et autres de Wert sont servis par le Concerto di Margherita (du nom de la dernière duchesse de Ferrare, Marguerite de Gonzague). Un régal absolu et un pas de plus dans notre connaissance de cette époque innovatrice.

