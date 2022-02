Trafic de drogue: un succès contre la mafia qui ne lève pas les inquiétudes de la police judiciaire

Le parquet fédéral, Europol et Eurojust ont annoncé ce mardi l’arrestation de 30 suspects dans un dossier de grand banditisme, lié à Sky ECC (lire ci-dessous). Des centaines de policiers locaux et fédéraux ont été mobilisés. Incontestable réussite. Sur Twitter, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) se réjouit : « Nous saisissons la mafia de la drogue à la gorge. »

Deux semaines auparavant, le président du Collège des procureurs généraux lançait, selon l’expression consacrée, un pavé dans la mare. Dans nos colonnes, il prévenait que des dossiers de grand banditisme n’étaient plus traités. Sans parler des enquêtes économiques et financières passées par pertes et profits. Un quart des effectifs de la police judiciaire fédérale (PJF) est occupé par les dossiers Sky ECC. Une PJF où il manque environ 500 enquêteurs. « On ne peut plus suivre ! (...) La mafia prend possession du pays », alertait Ignacio de la Serna.