Nézet-Seguin, «Price, Symphonies nº1 et 3»

Peut-on être femme et noire pour revendiquer des talents de compositrice dans l’Amérique de l’entre-deux-guerres ? Florence Price le revendique avec des symphonies qui utilisent avec un punch irrésistible les musiques populaires, notamment afro-américaines, juste comme Dvorak était venu l’enseigner. Pour la servir, Yannick Nézet-Seguin magnifie l’éblouissante richesse sonore qui qualifie depuis Stokowski l’Orchestre de Philadelphie. Dynamiques, naturellement dansantes et chantantes, ces 1re et 3e symphonies sont servies dans leur orchestration luxuriante, par des interprètes enthousiastes.

DG