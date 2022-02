Pierre Dumoussaud, Debussy, «Pelléas et Mélisande»

Un vrai produit de la pandémie. Novembre 2020, l’Opéra de Bordeaux doit annuler la reprise de l’opéra de Debussy. Alpha en profite pour enregistrer la production sous la baguette fluide et forte de Pierre Dumoussaud (un des deux colauréats du concours de chefs d’opéra de Liège). Avec trois géniales prises de rôle : la Mélisande aussi investie que mystérieuse de Chiara Skerath, le Pelléas ardent et élégant de Stanislas de Barbeyrac et le Golaud boudeur mais humain d’Alexandre Duhamel. Et l’auditeur de savourer un naturel stylé là où on s’obstine trop souvent à chercher de midi à quatorze heures.