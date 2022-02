VenEthos Ensemble, «Mozart, Quatuors milanais»

À 14 ans, lors d’une halte à Lodi, Mozart écrit son premier quatuor et 4 ans plus tard, il signe les six quatuors milanais qui l’imposent d’office dans le monde d’un genre encore en devenir, même chez Haydn. Un comble pour un adolescent que son père a emmené trois fois en Italie pour qu’il découvre… l’opéra. Abordés par les instrumentistes italiens du VenEthos Ensemble dans l’esprit de l’interprétation historiquement informée, ces six petits chefs-d’œuvre rayonnent d’une vitalité qui frise l’évidence. Une juste réévaluation.

Arcana