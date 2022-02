Notre sélection classique de la semaine

Franck, Chausson

Florian Noack interprète les deux cycles de variations pour piano et orchestre de Franck : elles sont brillantes sur un thème original sous les doigts d’un gamin de 11 ans et symphoniques dans ce chef-d’œuvre de la maturité où le compositeur de 63 ans va jusqu’au bout du jeu de la métamorphose thématique grâce à un recours à la forme cyclique. On la retrouve dans la symphonie de Chausson, un lien entre les héritages français et wagnériens.

Liège, 18.02 – Flagey, 20.02 – Turnhout, 21.02.