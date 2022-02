Réforme du marché du travail - "La porte ouverte à une flexibilité et une précarité encore plus importantes" (UBT)

"La réactivation de la loi de 2017 autorisant le travail de nuit dès 20h00 moyennant l'accord d'une seule organisation syndicale est un drame et implique une détérioration importante des conditions de travail des travailleurs du secteur de l'e-commerce", déplore l'UBT. "Les entreprises sans délégation syndicale obtiennent ainsi un chèque en blanc pour organiser le travail de nuit sans supplément."

"Déjà aujourd'hui dans les entreprises sans présence syndicale, c'est le 'laissez faire, laissez aller' total. C'est vraiment ouvrir toute grande la porte à une flexibilité et une précarité encore plus importantes. Une décision dramatique et lourde de conséquences pour les travailleurs", s'inquiète le président Frank Moreels.