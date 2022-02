«Somnole» de Boris Charmatz: une performance soufflante

Seul sur scène, Boris Charmatz compose un spectacle épuré, porté par un élément aussi minimal que puissant : le souffle. Vu à Valenciennes, au Festival Next, le spectacle se pose à Charleroi Danse.

Sifflement : son aigu que produit un flux constant d’air sur l’ouverture d’une petite cavité résonante. Qui eût cru que ce sifflement pouvait être chorégraphié comme on orchestre le ballet des corps ? Avec Boris Charmatz, des organes comme la bouche ou la cage thoracique deviennent des instruments de danse au même titre que les bras et les jambes. Avec le chorégraphe français, siffler devient aussi physique qu’une arabesque ou un grand écart. Tout en vibrations harmoniques et chorégraphiques, Somnole compose un spectacle épuré, porté par un élément aussi minimal que puissant : le souffle.