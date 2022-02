«Mazùt»: l’or noir (et blanc) de Baro d’Evel

Après les mémorables « Bestias », « Là » et « Falaise », la compagnie Baro d’Evel reprend une pièce maîtresse de son répertoire et la confie à un nouveau duo. Mazette ! Quel « Mazùt » aux Halles de Schaerbeek !

Oubliez l’Arabie saoudite ou le Venezuela ! Aujourd’hui, le seul gisement qui compte se niche sur un terrain discret près de Toulouse. Nul besoin d’extraction poussive des sols : le carburant coule à flots dans cette région investie par Baro d’Evel, une compagnie non pas pétrolière mais artistique, un collectif à l’énergie non pas fossile mais fertile. À la source de ce filon ? La Française Camille Decourtye et le Catalan Blaï Mateu Trias. Les composants de leur fuel ? Du cirque, du jeu, du clown, du chant, de la danse et une complicité singulière avec les animaux.