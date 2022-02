Réforme du marché du travail - Les coursiers partagés entre satisfactions et inquiétudes

Ce dernier point fait cependant jaillir trois doutes.

"Premièrement, le mécanisme de présomption n'est utile que s'il permet de clarifier la situation dès le début du travail et qu'il renverse la charge de la preuve. Si les critères sont discutables et interprétables, et qu'il faut aller en Justice pour les trancher, le 'cirque juridique' actuel va se poursuivre. Deuxio, le jugement Deliveroo de décembre dernier a démontré qu'une telle présomption pouvait s'avérer peu utile si elle peut être retournée à la légère."

Enfin, le débat se focalise sur la distinction indépendant/salarié, relèvent les organisations. "Or, la majorité des travailleurs de plateforme prestent actuellement en dehors de tout statut: dans le régime de l'économie collaborative, ils n'ont droit à aucune sécurité sociale (ni celle des salariés, ni celle des indépendants)."