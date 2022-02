Pourquoi le Roi reçoit le président al-Sissi

Ce mercredi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi sera donc reçu en audience par le Roi au Palais de Bruxelles. Comme ses homologues ivoirien et namibien la veille, et rwandais le lendemain. Pourquoi cet honneur ? « Le président al-Sissi est à Bruxelles pour le sommet Union européenne-Afrique et il a introduit une demande d’audience royale, ce qui est assez habituel quand de grands sommets sont organisés en Belgique », répond le directeur Communication du Palais, Xavier Baert. « Quatre chefs d’Etat seront ainsi reçus par le Roi cette semaine. Bruxelles est le centre d’institutions internationales et accueille donc pas mal de chefs d’Etat étrangers. Le Roi – après s’être concerté avec les autorités compétentes – reçoit ceux qui le sollicitent. C’est aussi l’occasion de faire passer des messages au plus haut niveau. »