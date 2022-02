La Mauritshuis en fleurs pour ses 200 ans

C’est un petit tableau tout simple, une peinture sur bois réalisée au dos du portrait d’un homme par Hans Memling en 1485. On y voit un vase en grès, posé sur un tissu coloré aux formes géométriques. Un peu de verdure quelques fleurs sombres et un lys blanc se dressent sur un fond neutre. Un tableau presque banal malgré la maîtrise de l’artiste. Il s’agit pourtant là d’une des plus anciennes natures mortes aux fleurs qui soient arrivées jusqu’à nous.

À la Mauristhuis de La Haye, on la découvre dans la première petite salle d’un parcours baptisé In Full Bloom et entièrement consacré à ce thème abordé par de nombreux peintres flamands et hollandais.