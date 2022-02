Duchâtelet dépose plainte contre Anderlecht et Genk

Avec Jelle Van Damme et Paul-José Mpoku, l’ex-président du Standard a déposé plainte contre Genk, Anderlecht, Anthony Vanden Borre, Pelé Mboyo et X, pour trucage de matches en 2014.

Retiré depuis novembre 2017 d’un milieu qui l’a littéralement écœuré, Roland Duchâtelet n’en continue pas moins, par intermittence, à faire parler de lui et à secouer le landerneau du football belge. Il l’a fait mardi en déposant, en son nom et en celui de sa société faîtière Staprix, qui était propriétaire du Standard lorsqu’il en était le président, une plainte pénale auprès d’un juge d’instruction de Bruxelles, avec constitution de partie civile, contre Genk, Anderlecht, Anthony Vanden Borre, Ilombe « Pelé » Mboyo et X.