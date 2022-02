Avec Roger Lambrecht, la race des dinosaures présidentiels a disparu

Le milieu le surnommait le Roi du pneu. Le tout souvent dit et parfois non dit, dans un subtil mélange d’affection, d’envie, de méfiance, de cynisme et d’admiration. Ancien cadre de Michelin, il avait incarné la réussite entrepreneuriale flamande en quittant le giron de la maison mère et en bifurquant, à ses risques et péril, vers la création de ses propres filiales de pneus. En moins de 30 ans, Lambrecht Banden puis Lambrecht Nummer 1 s’est imposé partout dans le nord du pays, avant d’amorcer une conquête totale du territoire belge, devenir Q-Team et assurer la reprise de Speedy après la faillite.