Formule 1: l’écurie Williams a dévoilé sa FW44 (photos et vidéo)

L’écurie britannique Williams Racing a présenté ce mardi son nouveau bolide pour la prochaine saison de Formule 1 : la FW44. Les pilotes Nicholas Latifi et Alexander Albon seront au volant d’une voiture à prédominance bleu foncé, dont le design comprend « une forme de diamant contrastante et des éclats de rouge et de bleu », a déclaré l’écurie. La présentation intervient deux mois et demi après le décès du fondateur Frank Williams.

Comme les autres concurrents, Williams a dû adapter sa monoplace aux nouvelles réglementations 2022. Ces dernières devraient permettre aux voitures de dépasser plus facilement grâce à l’importance donnée à l’effet de sol par rapport à l’appui aérodynamique.