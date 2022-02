La révolution silencieuse

C’est à un duo d’artistes internationaux jamais exposé en Belgique que Frédérick Mouraux consacre sa première exposition de ce début d’année, après le beau succès du solo show de Carmen Mariscal l’an dernier. Exposé dans le monde entier, de la Biennale de Venise au Barbican Art Centre de Londres, l’art contextuel de ce couple uni depuis trente ans s’inscrit aujourd’hui plus que jamais dans la réflexion environnementale et sociale contemporaine, à laquelle le galeriste souhaite prendre part par le choix des artistes qu’il représente. En 1991, année de leur rencontre, Lucy et Jorge Orta débutent leur collaboration en fondant leur propre studio. Ils décident d’allier leurs formations et leurs pratiques respectives, du design textile à la peinture en passant par l’architecture et la mode, pour développer un langage commun orienté dès cette époque sur de grandes questions à la fois sociales et écologiques.