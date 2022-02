Zeljko Mijac, ancien entraîneur du Standard, s’est éteint à 68 ans

Zeljko Mijac s’est éteint, ce lundi, à l’âge de 68 ans. Sans avoir marqué le club, le technicien aura été présent dans le staff du Standard durant la deuxième moitié des années 90. Il n’aura pas vraiment eu sa chance en tant qu’entraîneur principal des Rouches. Treize matches en un peu plus de trois mois (de fin septembre à fin décembre 1999), très exactement. Mais avant de remplacer son compatriote Tomislav Ivic, licencié, le Croate avait surtout été l’adjoint de nombreux autres T1 du club liégeois dès 1995 : Robert Waseige, Jos Daerden, Aad de Mos, Daniel Boccar, Luka Peruzovic et, donc, Ivic. Avant d’être remplacé par Jean Thissen, qui avait lui aussi commencé la saison comme adjoint, Mijac avait lancé la fameuse série de douze victoires consécutives des Rouches (dix en championnat et deux en Coupe de Belgique). Il n’aura plus jamais été entraîneur principal, retournant dans son rôle d’assistant (Barheïn, Split, Téhéran).