Harcèlement sexuel: une instruction et 20 signalements internes à l’UCLouvain

L’existence d’une enquête pour harcèlement sexuel a été confirmée par l’auditorat du travail. Entre-temps, l’université aura été mise en cause par l’un de ses poids lourds, Jean-Pascal Van Ypersele.

Un véritable tsunami s’abattant sur les universités flamandes semble en train d’emporter, dans ses remous, le monde universitaire francophone. Au cours des trois dernières semaines, plusieurs faits de harcèlement et de comportements déplacés avaient été révélés publiquement dans les médias néerlandophones, d’abord à la VUB, puis à l’UGent et à la KU Leuven. Alors que le monde interuniversitaire francophone appelait, dans une carte blanche, à « sortir du déni » il y a moins d’une semaine, on apprend dans l’intervalle que l’UCLouvain est également visée pour des faits de harcèlement sexuel.