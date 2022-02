Crise en Ukraine: l’Otan accueille avec des pincettes la détente esquissée par Poutine

Malgré quelques déclarations encourageantes venues de Moscou, les Occidentaux restent fortement sur leurs gardes. Et attendent des faits. D’autant que d’autres signaux, négatifs, continuent d’être lancés par la Russie.

C’est reparti comme en ’14 ? – comme en 2014, veut-on dire. A l’Otan, ce mardi, tant le secrétaire général de l’Alliance atlantique Jens Stoltenberg que l’ambassadrice des Etats-Unis Julianne Smith ont accueilli avec des pincettes la détente soudainement esquissée par le maître du Kremlin.

2014 ? Le Soir écrivait le 4 septembre de cette année : « Dr Jekyll/Mister Hyde ? Vladimir Poutine a dégainé mercredi un plan “en sept propositions” pour régler le conflit dans l’est de l’Ukraine (…) Des pourparlers vont se poursuivre et pourraient conduire à un “accord final” ce vendredi. Vendredi ? Voilà qui coïnciderait avec la conclusion du sommet de l’Otan et avec l’adoption annoncée d’un nouveau train de sanctions économiques contre Moscou… L’étau se resserrait ; Vladimir Poutine lâche du lest : un scénario éprouvé… »