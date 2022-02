Berlinale: «Dreaming Walls», une plongée captivante au cœur du Chelsea Hotel

Réalisé par la Belge Amélie van Elmbt (Drôle de père) et la Française Maya Duverdier, le film est une plongée atmosphérique, organique, captivante et touchante au cœur du mythique Chelsea Hotel, cet hôtel new-yorkais devenu un refuge et une légende pour les créateurs. C’est là que Patti Smith, Leonard Cohen, Robert Mapplethorpe ou les membres de la Factory d’Andy Warhol séjournaient, se rencontraient, échangeaient. Un lieu de pèlerinage pour tous les fans des 60’s mais aussi un lieu dont on pourrait tirer un profit juteux. Fermé pour rénovation depuis plusieurs années, il se transforme en hôtel de luxe, « aspiré par la machine capitaliste ». Mais une cinquantaine de résidents, souvent âgés, continuent d’y vivre et de créer au beau milieu du chantier.