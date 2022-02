Des débuts tonitruants pour Intermarché – Wanty Gobert

Il avait déjà tricoté plus que les deux épaules tant Jan Hirt avait dominé l’étape reine du Tour d’Oman, il a, ce mardi, enquillé les mailles restantes pour valider son succès arabique. À quelques coups de pédales des couleurs chatoyantes et senteurs accaparantes du souk de Mascate, le Tchèque a entériné son succès au terme d’une sixième et ultime étape remportée par Fernando Gaviria. Sur le littoral omanais, Jan Hirt a enfilé, cette fois pour la beauté des photos colorées par le bleu des flots, son maillot rouge protocolaire.