Le «don» du prince Andrew pour se tirer d’affaire

L’audience aurait dû avoir lieu cette année à New York. Il n’aura finalement pas à faire de déclaration sous serment le 10 mars, pas d’aveu non plus de culpabilité. L’accord conclut qu’il « a l’intention de faire un don important à l’organisation de Virginia Giuffre qui soutient les droits des victimes » d’agressions sexuelles. Selon le Telegraph, il s’agirait d’une somme de 12 millions de livres sterling (14,3 millions d’euros). « Le prince Andrew n’a jamais eu l’intention de dénigrer Mme Giuffre, et il reconnaît qu’elle a souffert à la fois en tant que victime établie d’abus et à la suite d’attaques publiques injustes », précise le document. Le deuxième fils de la Reine regrette avoir entretenu des liens avec le couple formé par Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein. Ce dernier s’est suicidé en prison alors qu’il était jugé pour trafic sexuel. Quant à Ghislaine Maxwell, elle a été condamnée il y a 2 mois pour trafic sexuel et conspiration dans le cadre du recrutement d’adolescentes.