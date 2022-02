Il fallait un exploit de Mbappé pour battre Courtois

Etouffés ! Les Madrilènes ne s’attendaient pas à être à ce point pris à la gorge par les Parisiens. Impossible de trouver les lignes de passes pour respirer. Et ce malgré la présence dans l’entrejeu de Luka Modric, Casemiro et Toni Kroos, un trio qui affiche 97 ans et 299 matches de Ligue des champions cumulés. Dans des systèmes en miroir (deux 4-3-3), Marco Verratti s’est tout simplement imposé en patron du milieu de terrain. Récupération, proprement ou non (carte jaune à la 40e), conservation et distribution du ballon : l’Italien aura été partout… sauf à la finition. Un dernier point pas étonnant, n’étant ni sa spécialité ni son rôle.