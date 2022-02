Marché du travail: un accord plus difficile à digérer à gauche

Cet accord est conclu au sein du gouvernement et non entre patrons et syndicats. La concertation sociale, déjà mal en point, en prend un coup.

Il en va ainsi de tous les grands accords politiques : tout le monde a gagné. Une version « adulte » de cette « Ecole des fans » où aucun enfant ne pouvait perdre face à la France et à son chanteur favori. Et pourtant, à y regarder de plus près, l’affirmation se fissure. La gauche du gouvernement et le PS en particulier n’ont-ils pas trop perdu dans la nuit de la Saint-Faustin, saint patron, paraît-il, des célibataires ?

Certes, il y a d’indéniables motifs de se réjouir : l’augmentation progressive et la généralisation du nombre de jours de formation pour chaque salarié (cinq en 2024), un droit à la déconnexion renforcé pour qui évolue dans une entreprise de plus de 20 personnes, la semaine de délai (sept jours au lieu de cinq) pour prévenir un travailleur à temps partiel de son horaire (dans les secteurs où une dérogation à cette règle n’est pas prévue), tout cela constitue des petits pas dans la direction voulue par les sociaux-démocrates.