Rapport annuel de la BNB - D'un point de vue économique, la crise a été bien gérée, selon la BNB

Si cette phase de crise aura finalement été "assez simple" à gérer, la sortie risque d'être plus chaotique en raison d'un nombre important d'incertitudes auxquelles il faut faire face, relève encore M. Wunsch.

Parmi celles-ci, on note "la prolifération exponentielle du nouveau variant Omicron", les contraintes d'offre et la hausse importante des prix de l'énergie et des matières premières. Ce sont tout autant de "menaces pesant sur la croissance", au même titre que "les retards accumulés dans le règlement des problèmes structurels de longue date", telle que la soutenabilité des finances publiques.