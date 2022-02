«Le meilleur gardien du monde», «Le roi du match»: Courtois encensé par la presse espagnole après avoir arrêté le penalty de Messi

Le « Mur » Thibaut Courtois a quasiment tout repoussé. Impressionnant tout au long de la partie en arrêtant de nombreuses tentatives adverses – dont le penalty de Messi –, le gardien belge n’a rien pu faire, dans les arrêts de jeu, sur un mouvement individuel de Mbappé. « C’est dommage, je pense que ce soir on a fait un gros match. L’équipe s’orientait vers un match nul, on allait garder le 0-0 et peut-être se donner une chance de marquer un but. Après, on encaisse un but bêtement à la dernière minute sur une perte de balle. Il y a eu un trois contre un. Je crois que Kylian dribble deux joueurs, le ballon me passe sous le corps. C’est dommage. »

Une prestation XXL qui n’a pas manqué d’être mise en lumière par la presse espagnole, habituée à tomber dans les extrêmes. Cette fois-ci, tout le monde est unanime au sujet de Thibaut Courtois. À commencer par le quotidien AS : « Si Courtois n’avait pas si bien performé, ce serait déjà fini pour le Real Madrid. Courtois a tout mis en œuvre lors du magnifique show de Mbappé. Il a couronné sa performance magistrale en sauvant un penalty de Messi et a été le seul au niveau du Real. Il est le gardien le plus performant du moment depuis des mois. Courtois a fait un match fabuleux. »