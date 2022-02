Valieva toujours dans la tourmente, slopestyle, slalom: ce qu’il faut retenir de la nuit aux Jeux olympiques d’hiver

De nombreux événements se sont déroulés cette nuit aux Jeux olympiques d’hiver. On fait le point sur ce qu’il faut retenir des premières heures de ce mercredi 16 février.

Valieva, 15 ans, a été testé positive à la trimétazidine, une substance utilisée pour soigner les angines de poitrine et interdite par l’Agence mondiale antidopage (AMA), dans un échantillon prélevé lors des championnats de Russie le 25 décembre.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a validé lundi, sans se prononcer sur le fond de son contrôle antidopage à une substance interdite, la levée de sa suspension provisoire par l’agence antidopage russe, rejetant les appels du CIO, de l’AMA et de la Fédération internationale de patinage, (ISU).

Mark Adams, porte-parole du CIO a déclaré que les résultats de la compétition de patinage artistique seraient marqués d’un astérisque et qu’aucune cérémonie de remise des fleurs ne se tiendrait si Valieva devait monter sur le podium. La jeune Russe mène actuellement la compétition, dont l’épreuve finale se disputera jeudi.

Doublé américain pour le slopestyle en ski acrobatique

L’Américain Alexander Hall a remporté l’or dans l’épreuve de slopestyle en ski acrobatique aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin, mercredi. Son compatriote Nicholas Goepper a décroché l’argent, assurant un doublé aux Etats-Unis. Le Suédois Jesper Tjäder a complété le podium.

Hall, 23 ans, a assommé d’entrée le concours avec un premier run de 90.01 points qui aura tenu jusqu’au bout dans le froid du snowpark de Zhangjiakou.

Goepper (86.48 points), 27 ans, a pris la deuxième place. Il s’offre une troisième médaille aux Jeux, après un argent il y a quatre ans à Pyeongchang et un bronze en 2014 à Sotchi.

Tjäder (85.35 points), 27 ans, s’est invité sur la troisième marche du podium, au détriment du Suisse Andri Ragettli (4e, 83.50 points), champion du monde en titre et premier à l’issue des qualifications, et du Norvégien Birk Ruud (5e, 79.33), champion olympique du big air la semaine dernière.

Clément Noël gagne le slalom

Le Français Clément Noël est devenu champion olympique du slalom messieurs, mercredi, aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin. Sur la piste du centre national de ski alpin de Yanqing, Noël a devancé l’Autrichien Johannes Strolz et le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag. Armand Marchant s’est classé 22e, Dries Van den Broecke et Sam Maes n’ont pas terminé la course.

Clément Noël est remonté de la sixième à la première place grâce à une spectaculaire deuxième manche, où il a réalisé le meilleur temps pour terminer avec un total de 1 : 44.09. Le Français devance de 61/100e l’Autrichien Johannes Strolz, leader après la première manche, et le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag de 70/100e.

Noël, 24 ans, s’offre un sacre olympique dès sa première participation. Il est le premier Français à gagner l’or depuis Antoine Dénériaz, titré en descente en 2006. Quatre ans plus tôt, Jean-Pierre Vidal avait été sacré en slalom.