Lionel Messi violemment taclé par un ancien joueur du PSG: «C’est terrible de dire ça, mais c’est son frère qui est arrivé à Paris…» Lionel Messi, le joueur argentin du Paris Saint-Germain, a été décevant ce mardi soir contre le Real Madrid. Une performance qui remet en question son réel apport au sein du collectif parisien.

Reuters

Par la rédaction Publié le 16/02/2022 à 08:46 Temps de lecture: 2 min

Alors que Kylian Mbappé a brillé, Lionel Messi s’est montré insuffisant. Le principal intéressé a eu la clé pour faire sauter le verrou madrilène. Mais l’Argentin aux sept Ballons d’or a vu sa tentative stoppée par Thibaut Courtois, au grand dam des supporters parisiens. L’Argentin, qui a rejoint Paris l’été dernier pour gagner la compétition, a passé une soirée difficile. Son compatriote Angel Di Maria n’a pas été plus en réussite. Mais heureusement Mbappé était là. Cette performance décevante de Lionel Messi n’a échappé à personne en France. Y compris à Jérôme Rothen, consultant pour RMC Sport et ancien joueur du club parisien (2004-2010). « Il a joué comme un milieu limite récupérateur, très bas, limite rond central quand le PSG attaquait. C’est vrai qu’il est capable de donner une ouverture avec son pied gauche. Sinon, il a eu beaucoup trop de déchets, il joue à 2 à l’heure. Et, quand il se crée des occasions, c’est un gentil. Je suis désolé de dire ça », disait-il dans l’émission After Foot.

Avant de poursuivre : « Quand un joueur offensif commence à décrocher et se trouve à 50 mètres du but adverse, ça veut dire qu’il ne se sent plus au niveau quand il est plus haut, entre les lignes. Pour moi, c’est terrible de dire ça, mais Lionel Messi, c’est son frère qui est arrivé à Paris. Il a beau être Argentin, comme Di Maria ou Pochettino, mais Léo Messi, ce n’est plus le Léo Messi d’avant. »