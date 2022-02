«Mon nouveau bébé»: le cadeau très onéreux offert par Maserati à Romelu Lukaku (photos)

De retour de la Coupe du monde des clubs – où il fut le héros de Chelsea –, Romelu Lukaku a reçu un bien joli cadeau de la part d’un de ses sponsors. Il a partagé cela sur son compte Instagram : « Mon nouveau bébé », a-t-il écrit, en posant aux côtés d’un tout nouveau bolide offert par Maserati. La marque automobile italienne étant l’un des sponsors du Diable rouge depuis 2020.

Le modèle en question est une Maserati MC20 blanche, qui est capable de passer de 0 à 200 km/h en seulement 9 secondes. Doté d’un moteur de 600 chevaux, la voiture est estimée à un prix de 220.000 euros et peut atteindre la vitesse de 325 km/h. Une caractéristique que Romelu Lukaku ne pourra pas vraiment tester, quand on connaît le trafic londonien, régulièrement embouteillé et disposant de nombreux radars de vitesse.