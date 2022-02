Armand Marchant aux Jeux olympiques d’hiver: «Ce n’est pas le résultat espéré»

En raison d’une blessure à la cheville, Marchant avait dû faire l’impasse sur le super G et le slalom géant dans ces Jeux. En Chine, il a limité le nombre de séances d’entraînement sur les lattes par nécessité. « Je ne suis pas arrivé ici dans les meilleures conditions », a expliqué Marchant. « Les dernières semaines ont été difficiles, avec au niveau mental beaucoup de hauts et de bas. Nous avons tout fait pour prendre le départ aujourd’hui, mais je n’ai pas montré ce dont je suis capable. Je n’ai participé qu’à deux runs d’entraînement, il ne faut pas s’attendre à un miracle avec ça. J’espérais un résultat légèrement meilleur, mais c’est tout. C’est quand même un résultat aux Jeux. »

Marchant n’a « pas pu profiter pleinement » de ses premiers Jeux, cinq ans après sa terrible chute à Adelboden. Début 2017, sa carrière ne tenait plus qu’à un fil, mais il a réussi à revenir au plus haut niveau. « Je pensais tout le temps à ma cheville et à la bonne technique de ski », a poursuivi le Thimistérien. « C’est quand même décevant. Un sentiment de regret prévaut. Mais c’est aussi la vie d’un sportif, il n’y a pas que des périodes heureuses. J’ai connu de nombreux coups dans ma carrière, et je m’en suis à chaque fois relevé. Il reste des manches de Coupe du monde, je vais m’entraîner pour cela à présent. Et je veux terminer la saison d’une belle manière. »