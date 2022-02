Sortie du nucléaire - Les fédérations patronales se dressent contre la sortie du nucléaire (2)

Les fédérations patronales insistent sur les risques que poserait une sortie totale de l'atome en 2025 sur la sécurité d'approvisionnement et les niveaux de prix de l'énergie, tout en augmentant les émissions de gaz à effet de serre. "Une sécurité d'approvisionnement est le principal critère à prendre en considération dans la définition de la stratégie énergétique pour le futur. Et ce, à des prix compétitifs et dans le cadre d'un parcours de réduction des émissions de gaz à effet de serre", plaident-elles.

Or, les organisations patronales notent que la situation géopolitique s'est fortement tendue ces derniers mois, créant une grande insécurité. Elles pointent en outre la capacité d'exportation actuelle et future incertaine de nos pays voisins, eux-mêmes confrontés à leur propre transition énergétique et leurs problèmes de production. Enfin, elles soulignent que les centrales électriques au gaz prévues pour remplacer la capacité nucléaire sont confrontées à des procédures dont l'issue est incertaine.