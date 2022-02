Chez Wienerberger, décarboner est une religion

Dans le monde des fabricants de matériaux, aussi, la durabilité n’est plus un vain mot. Un exemple nous en est fourni par Wienerberger, le fabricant autrichien de briques de parement et de tuiles.

Dans son usine de Kortemark (Flandre-Occidentale), non seulement on fabrique directement des briques de parement de 2 cm d’épaisseur, sans plus devoir scier des briques traditionnelles plus épaisses – avec le gain évident en termes de déchets –, mais en plus, c’est la ligne de production elle-même qui est entièrement neutre en CO2. Une primeur absolue dans le secteur des matériaux en terre cuite.